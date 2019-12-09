Забив Динамо, наступним буде Шахтар, – Михайліченко прокоментував свій дебютний гол

Півзахисник луганської Зорі, автор гола у ворота Динамо Богдан Михайліченко, поділився враженнями від перемоги над киянами у матчі 17-го туру української Прем’єр-ліги.

"Емоцій після гри дуже багато. Плюс, ще й дебютний гол забив. Хотілося б і Шахтарю забити. Вся команда дуже рада. Попереду у нас ще одна гра. Треба серйозно на неї налаштовуватися, тим більше вдома граємо з Шахтарем. Потрібно трохи порадіти і забувати про перемогу над Динамо.

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У кожній грі у мене вистачає моментів. Я чекав цього гола. Так співпало, що забив Динамо. Звичайно, я не радів тому, що забив, тому що Динамо дало мені дуже багато. Радий, що мені вдалося допомогти команді перемогти.

Був важкий поєдинок. За моментами: вони були і у них і у нас. Якщо виграли, значить, зробили це заслужено. Будемо й надалі працювати над тим, щоб забивати у кожному епізоді. Проти таких команд як Динамо і Шахтар навіть налаштовуватися не потрібно. Виходиш на поле і вже заряджений емоціями. Дуже цікаво грати у відкритий футбол", – цитує захисника Зорі офіційний сайт луганського клубу.

Нагадаємо, після перемоги у виїздному матчі над Динамо Зоря з 34 очками закріпилась на другій сходинці. Динамо з 33-ма балами йде четвертим.

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