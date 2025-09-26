У червні 2012-го автор цих рядків вдосталь намилувався роботою Мануеля Нойєра у рамці воріт. То були радісні дні домашнього для нас чемпіонату Європи, Арена Львів приймала поєдинок Німеччина – Португалія. Голкіпер привертав увагу ще на передматчевій розминці. І не тому, що він – Нойєр. Вирізнялася манера його гри, більше притаманна гандбольним воротарям. Зайвий раз не присідав, не оббивав стегнами газон – струнка стійка, розставлені руки, багато роботи ногами. І, звісно, моментальна реакція – без цього у його ремеслі ніяк.

"Я також віддав би Роналду "Золотий м’яч": яким був Мессі 17 років тому і чи пам’ятає голи Шахтарю у Донецьку

Уродженець Гельзенкірхена вперше став у ворота Шальке з наймолодшого дитячого віку – коли йому було лише чотири роки. Від того моменту його життя нерозривно було пов’язане із "нуль-четвертими". Під кінець 2006-го 20-річний Нойєр витіснив із основного складу першої команди її ветерана Франка Роста. А навесні 2008-го про Мануеля заговорила вся Європа.

В 1/8 фіналу ЛЧ Шальке зустрічався з Порту. Німці перемогли вдома 1:0 і поступилися з аналогічним рахунком на Драгау. Путівку до чвертьфіналу довелося виборювати в серії пенальті, де Нойєр спіймав кураж, парирувавши удари Бруну Алвеша та Лісандро Лопеса. Але далі "кобальтових" чекала монструозна Барселона, проти якої особливих аргументів не знайшлося – 0:1, 0:1. Хоча молодого німецького голкіпера вдалося переграти лише двом каталонцям – Яя Туре та Бояну Кркічу (пам’ятаєте такого?).

І поки до нього придивлялася Баварія та національна збірна Німеччини, слава 22-річного воротаря сягнула такого рівня, що його вніс до свого рейтингу найпопулярніших людей країни політичний журнал Focus. А заодно підсунув футболістові анкету. Зараз, сімнадцять років опісля, дуже цікаво перечитати, що і як відповідав Нойєр.

Що найбільше вам подобається у собі: Здатність незмінно зберігати спокій навіть у складних ситуаціях і не піддаватися впливу оточення.

Політичний проект, реалізацію якого ви вважали б за потрібне пришвидшити: Я б не хотів говорити про політичний проект. Краще реалізувати проект, який має велике суспільне значення – "срібна салатниця" повинна нарешті опинитися у Шальке.

Чого ви прагнете: Я хочу постійно покращувати рівень своєї гри і прогресувати.

21-year-old Manuel Neuer in sensational form back in 2008 #UCL | #MondayMotivation pic.twitter.com/y2Hn7XYI9g — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2020

Кого б ви нагородили орденом і за що: Наших фанатів – за те, що вони так пристрасно підтримують нас і захоплюються нами.

Особисте досягнення, яким особливо пишаєтесь: У матчі другої молодіжної команди нашого клубу проти дортмундської Борусії мені довелося вийти на заміну в якості форварда. На останній хвилині гри я забив гол ударом через себе. Ми поступилися тоді 1:4, але мої одноклубники вважали, що гол, забитий у ворота Борусії воротарем, став істинною втіхою.

Ким хотіли стати у дитинстві: Борисом Беккером і Єнсом Леманном. Окрім футболу, я упродовж багатьох років займався тенісом.

Екстрим для вас: Скоїти щось заборонене і не бути спійманим.

Омріяна купівля: Раніше я завжди купував у кіоску суміш льодяників за 50 пфенігів. Купивши, перебував на сьомому небі від щастя.

Улюблена пісня: Найбільше мені подобається пісня Ероса Рамазотті "Cose della vita".

Мудрість, якою можете поділитися з нами: Не можна вдовольнятися малим, але варто цінувати те, що в тебе є.

Художник, картини якого ви б купили, не шкодуючи грошей: Мені дуже подобаються картини Вінсента ван Гога та Поля Гогена.

Де б хотіли жити окрім Гельзенкірхена: У якомусь південноєвропейському місті на узбережжі.

Остання страва, яку б замовили собі перед стратою: Щось із того, що готує моя бабуся.

З ким би помінялися одним місяцем свого життя: З пенсіонером, який може, не замислюючись, зібратись і поїхати у відпустку, не заморочуючись запланованими справами і клопотами.

Три книги, які варто прочитати: Ден Браун, "Ілюмінати" – захоплива книга; "100 років Шальке – 100 історій про Шальке" – настільна книга кожного фаната Шальке; Рональд Ренг, "Воротар мрії" – чудова футбольна історія.

20-year-old Manuel Neuer for Schalke in the 2006/2007 season:



️27 games

21 goals conceded

️13 clean sheets

Kicker's Goalkeeper of the Year



His first season in pro football. The beginning of greatness. pic.twitter.com/xdVYZoGGhe — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 20, 2024

Телепередачі, які вас цікавлять: Я нечасто дивлюсь телевізор. Якщо й опиняюся перед ним, то дивлюся винятково спортивні передачі або найсвіжіші кінофільми.

Передачі, які одразу перемикаєте: Я одразу перемикаю телевізор на інший канал, якщо йде передача на кшталт "Із залу суду".

Улюблена кіноактриса: Камерон Діас.

Улюблений кіноактор: Джонні Депп.

Кого можна вважати особистостями, які увійшли в історію: В історію Шальке увійшов Ернст Куццора (бомбардир клубу у 1920-40-х, забив понад 280 лише "офіційних" голів, – Футбол 24). Якщо ж говорити про політиків, які увійшли у світову історію, то серед них я б назвав тих, завдяки зусиллям яких відбулося об’єднання Німеччини.

Що кажуть про вас позаочі: Кажуть, що з того моменту, як я став профі і захищаю ворота першої команди Шальке, я не змінився, як людина.

Що вам не подобається у собі: Не подобається, що після програних або невдало зіграних матчів я дуже довго не можу заснути, а сон мій – неспокійний.

Manuel Neuer est désormais ?’?????? ???????́ du Bayern Munich 2013. ️



Un rouleau compresseur cette équipe. pic.twitter.com/xEvdrSDwND — BeFootball (@_BeFootball) April 5, 2025

Після цього ексклюзиву Нойєр залишався вірним рурському клубу ще довгих три сезони. Але омріяну "салатницю" на Ауф Шальке привезти так і не зумів. Єдиний трофей – Кубок Німеччини-2011 – був надто слабким аргументом, щоб надалі втримувати у своєму складі голкіпера світового рівня. За тридцять мільйонів євро він переїхав у Баварію.

Мюнхен озолотив його, як робить це практично з кожним своїм футболістом. Серед десятків солідних трофеїв Нойєра виділяються три категорії: дванадцять (!) титулів чемпіона Німеччини, два Кубки європейських чемпіонів і золото Кубка світу-2014 з Бундестім. Видатний музей великого голкіпера!

Зараз йому 39 і він все ще №1 у клубі. У стартовому турі нової кампанії ЛЧ проти Челсі Мануель побив віковий рекорд імені Лотара Маттеуса. Тепер саме Нойєр – найстаріший гравець Баварії в історії найпрестижнішого єврокубка. Наміру спочивати на лаврах Ману не має. Він вже на тому відрізку кар’єри, де кожен наступний матч може переписати якийсь із чергових рекордів.

