Лідер німецького РБ Лейпциг Марсель Забітцер прагне покинути саксонців заради мюнхенської Баварії. Цього літа за цим маршрутом вже проїхалися оборонець Дайот Упамекано та головний тренер Юліан Нагельсманн.

Австрійський хавбек попросив керівництво "червоних биків" відпустити його в Мюнхен. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Забітцер відмовився від нового контракту з Лейпцигом. Чинна угода австрійця із саксонцями розрахована до наступного літа. Із Баварією він вже нібито узгодив 5-річний контракт. Мюнхенці готові віддати за лідера прямого конкурента 15 млн євро.

До слова, в сезоні 2020/21 Марсель Забітцер провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Раніше він захищав кольори рідної Адміри Вакер, віденського Рапіда та Зальцбурга.

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