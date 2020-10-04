Герой матчу проти Ворскли Сергій Булеца, який голом на 5-й доданій хвилині врятував для СК Дніпро-1 нічию (2:2), прокоментував результат поєдинку.

"Після мого гола у роздягальні усім стало краще – команда була емоційно зарядженою. Гадаю, це нам пішло на користь, що зуміли забити у самому кінці матчу. Це нас психологічно розслабило.

Порятунок дніпрян на останніх хвилинах у матчі у відеоогляді СК Дніпро-1 – Ворскла – 2:2

У команді триває серйозна робота. Сподіваюсь, після цього матчу ми зуміємо відштовхнутися від усіх цих невдач, що були позаду. Головне – працювати, і тоді будемо показувати ту гру, яку чекають у першу чергу від нас вболівальники.

З приходом нового головного тренера команда стала більш згуртованою, а на тренуваннях відчувається більше розкутості і легкості. Вважаю, що це дуже добре для команди.

Я давно вже не забивав і нарешті це сталося. Емоції дійсно одразу пішли назовні, адже, насправді, довго не міг забити. Тепер, сподіваюсь, у мене з’явиться впевненість", – сказав Булеца у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, нічия дозволила підопічним Ігора Йовічевіча здобути друге очко у сезоні і піднятися на дванадцяту сходинку турнірної таблиці.

СК Дніпро-1 на останніх секундах вирвав нічию з Ворсклою у матчі з трьома вилученнями