"Не можу сказати, що Рома чимось здивувала у першій грі. Ми повністю розбираємо суперника перед грою, все знаємо. Що зробити краще в матчі-відповіді? Все банально: забити чотири і не пропустити.

Шахтар – Рома: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Степаненка, звичайно, дуже не вистачає Шахтарю. Це ключовий гравець, він давав нам баланс між атакою та обороною. Ми чекаємо на його відновлення. Тарас залишився лідером команди, хоч і не грає.

Пятов, Кривцов, Патрік, Марлос – всі досвідчені футболісти важливі в роздягальні. А на полі лідер має проявлятися своїми якостями. Навіть Толя Трубін може накричати", – сказав Матвієнко під час передматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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