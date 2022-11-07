Кіке Сетьєн зовсім не так уявляв собі повернення до тренерської діяльності.

Фанати Вільяреала на матчі проти Мальорки (0:2) освистали екс-тренера Барселони і кричали з трибун "Забирайся негайно!", інформує Marca.

"Барселона досі не віддала мені всі гроші і підписує дитину": тренер-невдаха має серйозні претензії до каталонців

Сетьєн лише 2 тижні тому замінив Унаї Емері, якого переманила Астон Вілла. Результати нового тренера на старті виявилися провальними – 3 поразки і нічия з Хапоелем в Лізі конференцій. Втім, керівництво Вільяреала поки підтримує Сетьєна, а сам він впевнений, що результати незабаром прийдуть.

До паузи на чемпіонат світу "Жовта субмарина" зіграє ще 2 матчі – проти Еспаньйола в чемпіонаті та Санта-Амалії в Кубку Іспанії.

Бетіс і Севілья розписали нічию у дербі з трьома вилученнями, Атлетіко зганьбився, Вільяреал при Сетьєні знову не виграв