"Днями Ворскла оголосила про перехід до клубу Андрія Кравчука. Гравця, який ще донедавна грав у торпедо з московії (орфографію збережено – прим. "Футбол 24").

У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомогають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією.

"Думав тільки про те, що сім'я може загинути": український хавбек – про втечу з Росії та брата, який захищає Київ

Ми засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем. Тим, хто сприяв, або з чиєї мовчазної згоди цей гравець з'явився у Ворсклі – ганьба. Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!" – йдеться у заяві фанатів Ворскли.

Кравчук перейшов у Торпедо Москва в лютому 2021-го. Після початку повномасштабної війни покинув клуб і за допомогою Олександра Зінченка тренувався на базі Манчестер Сіті. Перед переїздом до Росії виступав за юнацькі команди Шахтаря та Олімпік. Також Андрій грав за збірні України різних вікових категорій.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках