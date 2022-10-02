"Ми ретельно готувалися до цього матчу, адже знали, що проти нас буде грати хороша команда, яка дуже добре фізично готова, котра великий об’єм роботи проводить під час матчу, і до того ж у них хороший, досвідчений тренер.

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Крім того, нам було важко через погодні умови – був дощ і важке поле. Ми переживали, але хлопці впоралися і дуже добре грали. Команда забила три м’ячі, хоча могли забивати і більше. Головне, що ми набрали три очки і тепер будемо рухатися далі.

Готувалися як і завжди, у звичному режимі. Спочатку хлопці (збірники, – прим.) трошки відпочили, після чого приступили до роботи і наполегливо працювали. Дещо змінили тренування, адже зрозуміло, що у збірників було багато перельотів, вони витратили багато емоцій. Задоволені ми і тими хлопцями, які вийшли на заміну – вони теж добре себе показали. Так що дякую усім футболістам – вони молодці!

Серед інших позитивних моментів – повернення Бланко. Він важливий для нас гравець, він робить великий об’єм роботи на футбольному полі. Він може і сам обіграти, і добре накриває суперників та відбирає м’ячі", – цитує Кучера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 5-ти турів набрав 12 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці, поступаючись Шахтарю 1 балом і маючи гру в запасі.

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