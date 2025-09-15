"Він перейшов у найкращий клуб світу і на ньому велике навантаження і тиск. У збірній Ілля теж більш менш непогано виглядає. Які в нього перспективи в ПСЖ? Як не прикро це казати, але це його рівень, проте Забарний дивує тим, що постійно вчиться.

Забарний отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців ПСЖ – L`Equipe виділив тривожні сигнали

Я даю 10%, що у нього вийде заграти в ПСЖ, тому що розуміння футболу йому трішки не вистачає. Хороший приклад – момент з голом Мбаппе у матчі збірних. Забарний зробив рух раніше, ніж нападник, а це не тренується. Йому треба було стояти, тому що у швидкості він не перемагав у цей момент", – сказав Федорчук у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, напередодні Забарний вийшов у старті на матч Ліги 1 проти Ланса і провів на полі всю гру. Загалом за парижан українець відіграв три поєдинки від дзвінка до дзвінка.

ПСЖ переміг Ланс перед стартом у ЛЧ – Забарний рятував і привозив, парижани зазнали трьох травм, Барколя оформив дубль