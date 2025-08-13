Вчора, 12 серпня, ПСЖ офіційно оголосив про перехід українського оборонця Іллі Забарного з англійського Борнмута. Того ж дня українець провів перше тренування з парижанами та вирушив із командою на Суперкубок УЄФА, проте участь у матчі не передбачається.

"Забарному доводилося пояснювати вправи": імените видання поділилося подробицями першого тренування українця

Перед заняттям гравці створили традиційний коридор для новачків, і серед присутніх був росіянин Матвєй Сафонов, який, попри раніше озвучені суперечності, залишився в команді.

Le bizutage en images de Zabarnyi et Chevalier par le groupe #PSG pic.twitter.com/U80d6C4UXD — ParisTeam (@Paristeamfr) August 13, 2025

Тож під час проходження коридорчика Іллі "дісталося" і від росіянина. Болотні ЗМІ вже почали писати провокаційні заголовки на новини, як наприклад: "Сафонов вдарив Забарного в перший же день українця в ПСЖ".

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.

ПСЖ – Тоттенхем: анонс матчу за Суперкубок УЄФА