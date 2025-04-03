Борнмут поступився Іпсвічу (1:2) у домашньому поєдинку 30-го туру АПЛ. Український захисник Ілля Забарний розпочав матч у стартовому складі та провів на полі 87 хвилин, після чого був замінений.

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За час, проведений у грі, Забарний 60 разів торкався м'яча, виконав один відбір, зробив три виноси та чотири підбирання. Він виграв лише одну дуель із восьми, одного разу дозволив супернику обіграти себе, втратив м'яч шість разів, двічі порушив правила і віддав 51 передачу з точністю 90% (46 вдалих).

За підсумками зустрічі аналітичні портали оцінили виступ українця доволі низько. Whoscored поставив 5,9 бала – це другий найгірший показник у команді, тоді як Sofascore дав 6,1, що стало найнижчим балом серед гравців Борнмута.

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