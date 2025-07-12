Ліверпуль може розпрощатися з Ібрагімом Конате вже цього літа. Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі, французький захисник повідомив клуб про намір перейти в Реал після завершення чинного контракту, який спливає влітку 2026 року.

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Мерсисайдці вже тривалий час намагалися домовитися з Конате про продовження угоди, однак безуспішно. У клубі вирішили не ризикувати – і тепер схиляються до продажу оборонця вже цього трансферного вікна, щоб не втратити його безкоштовно за рік.

На фоні цього Ліверпуль шукає заміну і відомий статистичний портал Transfermarkt сформував шортлист потенційних новачків у центр захисту чинних чемпіонів АПЛ. Серед кандидатів – український центрбек Ілля Забарний із Борнмута. Як зазначає джерело: "Забарний значно додав у класі – демонструє впевненість у грі один в один і чудово працює з м’ячем. Його ринкова вартість зросла до 42 мільйонів євро, і він виглядає ідеальним варіантом для клубів із топ-4 АПЛ. Відомо, що на Забарного також претендує ПСЖ, тож боротьба за українця може вийти на новий рівень вже найближчим часом".

Серед інших кандидатів на заміну Конате – Марк Гехі з Крістал Пелес, П'єро Інкап'є з Байєра, одноклубник Анатолія Трубіна – Антоніу Сілва з Бенфіки та Йоель Ордоньєс з Брюгге.

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