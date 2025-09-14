Сьогодні, 14 вересня, ПСЖ уже грає з Лансом у рамках 4-го туру Ліги 1. Для Іллі Забарного це буде перший матч на стадіоні Парк де Пренс.

ПСЖ – Ланс: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Забарний вдруге поспіль опинився в основі

Перед грою на арені відбулася церемонія представлення новачків клубу, серед яких був і український захисник. Іллі компанію склали Ренату Марін та Люка Шевальє. Всі нові гравці вийшли на центр поля, де їх тепло привітали вболівальники, після чого футболісти повернулися у роздягальню. Матч проти Ланса розпочався о 18:15.

Нагадаємо, що Ілля Забарний перейшов до ПСЖ 12 серпня і вже встиг взяти участь у двох матчах французького клубу.

