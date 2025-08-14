Іллі Забарному вже вдалося здобути дебютний трофей, навіть не зігравши жодного матчу за Парі Сен-Жермен. Попри те, що українець не потрапив до заявки на поєдинок Суперкубка УЄФА проти Тоттенхема (3:2 по пенальті), колишній оборонець Борнмута все ж отримав медаль за тріумф в італійському Удіне.

Забарний вплине на долю зірки ПСЖ – парижани визначилися з непотрібними гравцями

Усе завдяки щедрості капітана парижан Маркіньйоса. Бразилець зняв із себе нагороду і повісив її на шию Забарному, таким чином продемонструвавши, що Іллю прийняли до паризької команди.

Уже в неділю Забарний має шанс зіграти свій перший офіційний матч за ПСЖ. Команда Луїса Енріке в рамках першого туру Ліги 1 гостюватиме у Нанті.

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, видряпавши перемогу над Тоттенхемом у серії пенальті – парижани відігрались з 0:2