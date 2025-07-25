Забарного можуть замінити двома гравцями – українець підштовхує Борнмут до витрат, розкрито плани клубу
Керівництво Борнмута роздумає над тим, як компенсувати можливий відхід Іллі Забарного.
Борнмут вже декілька разів відхиляв пропозиції ПСЖ щодо Іллі Забарного. Щоправда, парижани не здають і існує висока ймовірність, що захисник покине клуб.
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Як повідомляє BBC, якщо Забарний покине клуб, то "вишні" хотіли б придбати двох оборонців. Одним із кандидатів був Бафоде Діакіте з Лілля, але Борнмут відмовився від нього через велику трансферну ціну. Керівництву клубу подобається профіль Джоша Ачімпонга з Челсі. "Сині" готові розглядати пропозиції лише про оренду 19-річного гравця.
До завершення трансферного вікна Борнмут планує також підписати нападника, а з початком сезону "вишні" спробують домовитися про пролонгацію угоди з Андоні Іраолою.
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