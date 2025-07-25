Керівництво Борнмута роздумає над тим, як компенсувати можливий відхід Іллі Забарного.

Борнмут вже декілька разів відхиляв пропозиції ПСЖ щодо Іллі Забарного. Щоправда, парижани не здають і існує висока ймовірність, що захисник покине клуб.

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Як повідомляє BBC, якщо Забарний покине клуб, то "вишні" хотіли б придбати двох оборонців. Одним із кандидатів був Бафоде Діакіте з Лілля, але Борнмут відмовився від нього через велику трансферну ціну. Керівництву клубу подобається профіль Джоша Ачімпонга з Челсі. "Сині" готові розглядати пропозиції лише про оренду 19-річного гравця.

До завершення трансферного вікна Борнмут планує також підписати нападника, а з початком сезону "вишні" спробують домовитися про пролонгацію угоди з Андоні Іраолою.

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