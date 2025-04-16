Олександр Зінченко вперше у 2025 році з’явився в основі лондонського Арсенала. В рамках 32 туру АПЛ каноніри в західнолонському дербі зійшлися із Бретфордом (1:1), проти якого Мікель Артета вирішив приберегти власних лідерів перед матчем-відповіддю ¼ ЛЧ проти Реала.

Кривбас разом із Зінченком організовує благодійний аукціон – кошти підуть на допомогу жертвам теракту РФ в Кривому Розі

Сашко вже уперше у цьому сезоні зіграв на позиції півзахисника, зайнявши місце капітана Мартіна Едегора. Виступ залишив двояке враження, Зінченко першим серед усіх канонірів потривожив Марка Флеккена ударом у ближній кут, часто будив загострюваннями сонну і бліду гру Арсенала у фінальній третині. А перед заміною у другому таймі змарнував вихід 1 в 1 після лонгболу Давіда Райї. Українець не зумів першим дотиком приборкати м’яча, чим скористався Люїс Поттер, врізавшись плечем у корпус Олександра.

З’явився на Емірейтс і Єгор Ярмолюк, щоправда, після того, як Олександр присів на лаву запасних і за короткий проміжок часу встиг схопити попередження, а також взяти участь у початковій фазі єдиної гольової атаки джмелів.



Друга нічия поспіль де факто виключила Арсенал із чемпіонської гонки. Скоротити відставання у 13 очок від Ліверпуля до фінішу сезону – завдання практично нереально. Вся концентрація гармашів спрямована на ЛЧ, в якій Opta вважає лондонців фаворитами.

Приємно здивував Віталій Миколенко, який у переможному матчі проти одного з лідерів АПЛ Ноттінгем Форест (1:0) здійснив аномальну кількість дотиків (73) і став найкращим гравцем ірисок за кількістю точних передач (52/56 (93%). Сам же Евертон зумів перервати шестиматчеву серію без перемог. Наступний суперник ліверпульців Манчестер Сіті.

Вперше із травня 2023 року почав матч із лави запасних Ілля Забарний. Андоні Іраола місце в основі проти Фулхема (1:0) довірив Маркосу Сенесі. По перерві екс-динамівець все ж таки з’явився на полі і відзначився надійністю, чого не можна сказити про попередні матчі Іллі у 2025 році. Мінімальна перемога Борнмута перервала домашнє прокляття вишеньок, які на рідному Віталіті Стедіум поступалися в останніх чотирьох матчах.

Детальніше про це і не тільки дивіть у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Арсенал зіграв внічию з Брентфордом – Зінченко віддав передасист під скасований гол, Ярмолюк долучився до рятівної атаки