Англійські вболівальники були раді побачити захисника збірної України та Борнмута Іллю Забарного.

Деякі вболівальники збірної Англії були раді зустрічі з єдиним гравцем серед обох команд (Англії та України – прим.), який захищає кольори Борнмута – Іллею Забарним.

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Вони зробили спільне фото з українцем в аеропорту Вроцлава, тримаючи прапори Англії з нанесеним логотипом Борнмута. А от на Михайла Мудрика чекала зовсім інакша зустріч – під час поєдинку вінгера ображали фанати збірної Англії, називаючи того "йо*аним лайном".

Додамо, що вже 12 вересня і Забарний, і Мудрик можуть допомогти Україні перемогти Італію – початок матчу відбору до Євро-2024 о 21:45.

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