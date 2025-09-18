Офіційний акаунт Ліги 1 в Instagram виклав відеоролик з Іллею Забарним під час гри ПСЖ – Ланс (2:0). Цікаво, що відео супроводжується відомою піснею "Вона", яку виконують українські виконавці Плач Єремії та Тарас Чубай.

Маркіньйос – про конкуренцію із Забарним у ПСЖ: "Ніхто не має гарантованого місця"

Раніше схожу увагу отримав інший українець в Європі – Владислав Ванат. Жирона у своїх соціальних мережах публікувала нарізку з роботою Ваната з м'ячем. Ролик супроводжувався українською композицією DJ Daniel Havij – Україна Золота Дорога.

Нагадаємо, Ілля Забарний перейшов до ПСЖ влітку з англійського Борнмута. У поточному сезоні 23-річний захисник провів 4 матчі за французький клуб, результативними діями не відзначався.

