У списку головних розчарувань Євро-2024 опинились одразу два гравці збірної України – Артем Довбик та Андрій Лунін. Проте, виступ українців на турнірі не вважають провальним (окрім, звісно, розгромної поразки від Румунії).

Забарний же назвав досить дивну проблему команди – у порівнянні з минулими складами Ілля помітив, що деякі молоді гравці дозволяли собі лінуватись на тренуваннях. Це звучало ще перед матчем з Румунією, тож з цим треба було розібратись до старту Євро-2024. Цікаво, що Маліновський досить гарно проявляв себе, коли отримував ігровий час – Руслан ледь не створив вирішальний гол у ворота Бельгії.

Легендарний Гарі Лінекер взагалі запропонував змінити формат Євро-2024 після вильоту України – "синьо-жовті" посіли останнє місце в групі з 4 очками, тоді як у плей-офф вийшли Данія та Словенія з 3 очками. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".