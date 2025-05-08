Прогрес "вишень" в АПЛ привернув увагу топ-клубів до провідних гравців команди. Борнмут розуміє, що відбитися від всіх пропозицій не вдасться, і доведеться когось з лідерів відпустити.

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Найімовірніше, що клуб покине Дін Хьойсен, яким цікавився навіть Реал. Враховуючи, що втрата іспанця неминуча, Борнмут більше не хоче продавати оборонців. Як повідомляє Football insider, керівництво клубу планує втримати Іллю Забарного. "Вишні" прагнутимуть уникнути повної перебудови команди після виняткового сезону.

Нагадаємо, що найактивніше цікавиться Забарним ПСЖ. Французький клуб бачить в українцеві заміну Маркіньйосу, який може переїхати до Саудівської Аравії.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді