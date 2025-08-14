ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Тоттенхем у серії пенальті (4:3, 2:2 – в основний час). Забарний участі в матчі не брав, адже лише за день до цього приєднався до парижан.

Промах Теля в серії пенальті у відеоогляді матчу ПСЖ – Тоттенхем – 2:2

Втім, це не завадило українцю підняти над головою трофей. Наполягли на цьому інші гравці ПСЖ, які вручили Іллі Суперкубок УЄФА та щиро раділи за свого нового одноклубника. Додамо, що капітан парижан, Маркіньйос, ще й віддав свою медаль українцю.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині в Іллі.

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, видряпавши перемогу над Тоттенхемом у серії пенальті – парижани відігрались з 0:2