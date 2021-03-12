Захисник київського Динамо Ілля Забарний прокоментував поразку своєї команди у матчі проти "жовтої субмарини" у другому за престижністю єврокубковому турнірі.

"Не сказав би, що поразка – це катастрофа. В принципі, гра була рівна, але нам не пощастило. Просто не вдавалося забити на фінальній стадії завершення атак. Сподіваємося на реванш.

"Якщо розслабимося – можемо бути покарані": лідер Вільяреала застеріг партнерів від недооцінки Динамо у матчі-відповіді

Ми старалися та віддавалися на полі до фінального свистка. Хлопці – молодці. Будемо робити висновки. Тренер підтримав і сказав, що це Ліга Європи. Зараз будемо перемикатися на підготовку до Зорі. Для нас однаково важливі і внутрішні змагання, і Ліга Європи. Ми не ділимо турніри, всі ігри для нас – важливі", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на власному полі поступилось Вільяреалу з рахунком 0:2. Матч-відповідь вже за тиждень, 18 березня, в Іспанії.

Динамо – Вільяреал: Емері мчить по чергову ЛЄ – хронічний жах українців, розгромний клас іспанців, захисники вбивають