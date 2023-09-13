"Як Англія, так й Італія – це топові збірні. Їхні гравці – одні з найкращих у світі, важко протистояти таким футболістам. Італія атакувала більше на швидкість, вважаю, у них був сильніший пресинг. Нам мало що вдавалося, дуже важко було виходити із захисту.

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Десь бракувало якості у передачах і відкриваннях. Та однаково, думаю, що ми виступили на високому рівні. Хлопці – молодці, віддали усе, що могли. Проаналізуємо цю гру й будемо налаштовуватися на інші.

Усі розуміють, що потрібно робити свою справу до кінця. Я ж кажу, що всі виклалися на максимум. Десь бракувало у першому таймі, потрібно було додавати, всі це відчували й робили усе, що могли, щоб зрівняти рахунок або ж навіть більше.

Мандраж трішки був, але це не пов'язано з тим, з ким ти граєш. Ти відчуваєш ту відповідальність, яку несеш на собі, тебе дивляться мільйони, розумієш, що представляєш Україну, яка зараз воює. Повинен дати максимальну віддачу, щоб виглядав дуже добре. Так, це трішки тиснуло, але я не скажу, що це якийсь тиск, якого не має бути. Якщо граєш без емоцій, без переживань, то ти – робот.

Я не можу сказати щодо інших футболістів, але звучить свисток, починається матч і заспокоюєшся, дієш серцем, як відчуваєш. Я думаю, що для молодих гравців це дуже великий челендж, важливі матчі для кожного футболіста, щоб набиратися досвіду та додавати. У нас молода збірна, потрібно рости вже. Гадаю, що потрібно вміти грати проти таких команд, як Італія та Англія", – сказав Забарний у коментарі "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, збірна України після 5-ти турів йде у турнірній таблиці групи С третьою, набравши 7 очок. Стільки ж у Італії, однак у команди Спаллетті є гра в запасі.

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