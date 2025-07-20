Забарний є пріоритетною ціллю для ПСЖ, повідомляє Sport.fr. За інформацією джерела, існує одразу чотири причини, чому французький гранд звернув увагу на українця.

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Передумовами інтересу до Забарного є його молодий вік, а також потреба ПСЖ підсилити свою оборону. Крім того, парижани хочуть створити велику глибину складу, для того, щоб перемагати у всіх турнірах. Ще однією з причин можливого трансферу Іллі Забарного вказано його ігрові та фізичні якості, що відповідають вимогам сучасного футболу. З огляду на це, талант, міжнародний досвід та змагальний менталітет українського захисника роблять його головною ціллю для парижан.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ пропонував Борнмуту 60 мільйонів євро з бонусами за перехід українця, однак "вишні" наполягають на сумі у 70 млн. В минулому сезоні Забарний провів 39 матчів за Борнмут та віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного гравця в 42 мільйони євро.

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