Збірна України поступилася Франції у першому матчі відбору на ЧС-2026, але поєдинок міг мати зовсім інші сценарії.

Зустріч у Вроцлаві завершилася зовні буденною перемогою французів. Старт України у відборі міг принести і нічию, але відверто не пощастило. Стійка після корегування Забарного головою і героїзм Конате, який виніс м'яч із лінії воріт після удару Довбика, зберегли вигідний результат для "Ле бльо".

"Враження, що сьогодні День Незалежності", або Якого моменту перелякався Дешам – репортаж з "українського" Вроцлава

Серед гострих епізодів можна ще згадати вихід Ваната, який не пробив Меньяна. Також момент. Але якби усі свої шанси реалізували французи, то підсумок міг бути і розгромним. "Футбол 24" детально розібрав матч Україна – Франція у черговому випуску на YouTube-каналі.