Борнмут та ПСЖ продовжують перемовини щодо можливого трансферу Забарного. Президент французького клубу Нассер Аль-Хелаїфі готовий придбати гравця за суму, близьку до 70 мільйонів євро, як того вимагає Борнмут, повідомляє Foot01.com.

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Зазначається, що сам Забарний вирішив взяти на себе ініціативу та особисто зателефонував наставнику парижан Луїсу Енріке, для того, щоб дізнатися, чи розраховує він на нього. Тренер парижан серйозно зацікавлений у трансфері українця, адже бачить у ньому майбутню заміну капітана команди Маркіньйоса.

Наразі перемовини між клубами ідуть добре – перехід Забарного може стати першим великим підсиленням цього літа для ПСЖ. Крім того, головний тренер парижан Луїс Енріке вважає трансфер українського захисника пріоритетним.

До слова, у минулому сезоні Ілля Забарний провів 39 матчів за Борнмут, віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного захисника у 42 мільйони євро.

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