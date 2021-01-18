"Так вийшло, що я зіграв більше за інших. У цілому перший матч був складним. Щось виходило, щось – ні, але ми з кожною грою будемо ставати кращими. Як я зіграв – нехай краще оцінює тренер. Я робив усе що міг, старався. Це всього лише перша гра. Потрібно було подивитися, наскільки ми готові. Звичайно, прикро, що вийшов такий результат. Але це футбол.

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Провести на полі всі 90 хвилин було досить-таки важко, але в цілому терпимо. Ми відпрацьовуємо гру в обороні в цілому, тактичні перебудови. Доводимо наші дії до автоматизму. Для того, щоб все робити синхронно, потрібно відпрацьовувати це на тренуваннях. Це робота над помилками. Коли Містер тільки прийшов до нас, ми вже почали так грати. Але зараз у нас з'явилося більше часу попрацювати над цим компонентом. Потрібно довести все до синхронності. Результат роботи над початком атак? Складно оцінювати. Десь виходило. Можливо, чогось не вистачало, але ми старалися. Думаю, будемо додавати.

Перший гол після подачі кутового. Хтось не дограв з опонентом. А другий – обрізка в центрі і швидка контратака, з якої пішла подача з флангу, а в штрафному не розібралися. Там є і моя вина, що я був занадто далеко від гравця. І так вийшло, що Кенді сфолив, підштовхнув гравця. Я був спиною до епізоду і лише побачив, що арбітр показує на 11-метровий", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

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