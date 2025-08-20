"Футбол 24" проаналізував дебют Ілля Забарного в ПСЖ, а також розповів про справи українців в АПЛ. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Новобранцю ПСЖ Іллі Забарному вдалося дебютувати за нову команду. Українець від дзвінка до дзвінка відіграв матч проти Нанта (1:0) в рамках першого туру Ліги 1. Попри дещо нервовий старт (Ілля щонайменше двічі дарував м’яч суперникам), наш земляк згодом заспокоївся і видав добротну гру, що вилилося у низку компліментів від наставника парижан Луїса Енріке та одноклубників українця. Не виключено, що Забарному знайдеться місце у старті й в наступному матчі чемпіонату проти Анже.

Окрім дебюту українця у складі французького гранда, у випуску обговорили скандальний гол у матчі МЮ – Арсенал, подальшу долю Зінченка в лондонському клубі й старт Єгора Ярмолюка у провальному матчі проти Ноттінгем Форест (1:3).

Також звернули увагу на чутки, які сватають українців на Туманний Альбіон. Зокрема, Евертон може спробувати придбати Довбика у Роми, Вотфорд цікавився Денисом Поповим, а Фулхем продовжує полювати на Кевіна попри вже третю відмову Шахтаря. Про це і не тільки дивіться на нашому YouTube-каналі.