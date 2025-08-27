Вільяреал та ПСЖ домовились про трансфер воротаря парижан Арнау Тенаса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Команда Іллі Забарного позбудеться ще одного голкіпера, але, на жаль, не росіянина Сафонова. 24-річний іспанець обійдеться "жовтій субмарині" у 2,5 млн євро. Там вихованець Барселони складе конкуренцію Луїсу Жуніору та Дієго Конде на воротарській позиції.

Нагадаємо, що за дубль Вільяреала виступає український голкіпер Яків Кінарейкін, який цього літа переїхав у Іспанію з львівських Карпат.

