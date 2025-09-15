Захисник ПСЖ Ілля Забарний показав і свої найкращі чесноти у вчорашньому матчі чемпіонату Франції проти Ланса.

Забарний допоміг ПСЖ втримати ворота на замку в грі проти Ланса (2:0), а одна з дій українця стала справжнім хайлайтом захисних дій.

Забарний отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців ПСЖ – L`Equipe виділив тривожні сигнали

Епізод почався біля воріт Ланса, який після розіграшу стандарту парижанами розігнав атаку. Забарний в цей момент був у чужому штрафному, але встиг добігти до власного та перехопити простріл на дальню стійку, який були готові замкнути одразу двоє гравців Ланса.

Попри це, видання L`Equipe видав українцю одну з найгірших оцінок у складі ПСЖ – 5. Загалом, Ілля зіграв у 3 матчах за парижан, але результативними діями не відзначався.

