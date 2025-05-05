"Його, мабуть, найбільше недооцінюють. Я також спілкувався з українською легендою Андрієм Шевченком, і він сказав, що в Іллі є все необхідне, щоб вийти на новий рівень.

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Всі говорять про Діна Хьойсена. Так, він чудовий молодий гравець, але Забарний також грає дуже агресивно в обороні. Я був справді вражений ним. Він демонструє дивовижний спокій на полі", – сказав Реднапп у студії Sky Sports.

До слова, у нинішньому сезоні 22-річний українець провів 36 матчів за Борнмут, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює вартість Іллі Забарного у 40 мільйонів євро. Контракт гравця з англійським клубом розрахований до 2029 року.

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