ПСЖ ще не завершив роботу на трансферному ринку, отримавши двох бажаних гравців.

Головними цілями ПСЖ цього літа були Ілля Забарний та Люка Шевальє. Обох вдалося привезти до Парижа, утім, на цьому робота Луїша Кампуша не завершена.

Як повідомляє RMC Sport, ПСЖ до вересня сподівається знайти нову команду для Рандаля Коло Муані, якого б хотів залишити Ювентус, де нападник провів другу частину сезону 2024/25. Марко Асенсіо, Ренату Санчеш та Норді Мукіеле також повинні покинути ПСЖ. Щодо Канг-Ін Лі, то парижани відпустять його, якщо надійде вигідна пропозиція. Він зацікавив англійські клуби.

Прихід Іллі Забарного вплине на становище Лукаса Беральдо та Преснеля Кімпембе. Останній минулого сезону майже не грав через травму, і його роль резервіста не зміниться, а ось бразилець втратить ігровий час. Якщо Беральдо захоче піти, то ПСЖ не буде стримувати його, оскільки бачить майбутнє команди в Забарному.

