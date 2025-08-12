Забарний після оголошення про трансфер у ПСЖ із Борнмута вже приєднався до команди, яка вирушає на завтрашній матч проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА, повідомляє прес-служба парижан.

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером

Ілля вперше зустрівся із партнерами, з якими тепло зустрівся. Цікаво, що у відео не потрапив російський воротар ПСЖ Матвєй Сафонов, який також полетів на поєдинок за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.