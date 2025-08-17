Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке визначився з гравцями на матч проти Нанта у першому турі Ліги 1.

Наставник парижан Луїс Енріке включив в заявку на гру з Нантом, яка відбудеться в неділю, 17 серпня, 20 футболістів.

Коли Забарний дебютує за ПСЖ – топові французькі ЗМІ одностайні у своєму вердикті

Вперше новачок ПСЖ Ілля Забарний потрапив до заявки. Українець їздив з командою в Удіне на гру за Суперкубок УЄФА, але тоді ще не міг потрапити до складу, оскільки лише напередодні підписав контракт. До слова, топ-видання Франції пророкують, що Забарний вийде з перших хвилин проти Нанта.

Нагадаємо, стартовий свисток матчу між "канарками" та парижанами пролунає о 21:45 за київським часом.