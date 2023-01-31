Український захисник Ілля Забарний виступатиме за Борнмут під номером 27, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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У футболці з такою цифрою наш співвітчизник гратиме вперше в кар'єрі. У молодіжній команді Динамо він носив на спині номери 3 і 13, у дорослій – 19 і 25. У збірних України у Іллі також було суцільне різноманіття: U-17 – № 4, U-21 – № 2, національній команді – №№ 4, 3 і 13.

Нагадаємо, про перехід українця Борнмут оголосив сьогодні, 31 січня. Динамо заробить за свого вихованця щонайменше 25 мільйонів фунтів, ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів.

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