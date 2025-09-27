Захисник ПСЖ Ілля Забарний відзначився результативною дією у матчі проти Осера.

Сьогодні, 27 вересня, ПСЖ проводить матч шостого туру Ліги 1 проти Осера.

На 33-й хвилині команда Луїса Енріке відкрила рахунок, і на подив усіх уболівальників, особливо українців, це зробив оборонець Ілля Забарний!

Ілля прийняв зручну навісну передачу біля воріт і легким дотиком відправив м’яч поруч із правою штангою. Це перший гол українця за паризьку команду.

