"Наша команда заслуговує на кращий результат. Ми старалися, грали до кінця. Я можу сказати, що гордий за свою команду та країну. Ми дійшли до такої стадії та могли проходити далі. Але все склалося так, як склалося. Можливо, не вистачило концентрації на початку обох таймів. Помилки призводили до голів. Ми намагалися зібратися після пропущених м’ячів.

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Вважаю, що команда виступила гідно. Ми провели дуже хороший турнір. Багато хлопців вперше грали на такому рівні. У першу чергу це досвід – ми спробували себе на такому чемпіонаті з такими суперниками. Це тільки плюс нам на майбутнє. Також хотів би подякувати нашим уболівальникам за підтримку. Я пишаюся своєю країною", – цитує Іллю Забарного офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, цього року збірна України вперше в історії пробилась до плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де болісно програли національній команді Англії з рахунком 0:4.

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