"Кожному футболісту приємно грати з такими командами. Німеччина – одна з найкращих команд світу. Було дуже складно. Оцінити свою гру я не можу, хай це тренер робить. Моя задача виходити і показувати все, що я можу.

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Звичайно, в плані досвіду матчі з Францією і Німеччиною мені багато дали. Там дуже хороші гравці, які давно грають на такому рівні. Я тільки починаю, це мені плюс на майбутнє. У цих командах є гравці, за якими я стежу, але не більше. Я не такий фанат чиєїсь гри, більше сконцентрований на своїй. У матчі з Німеччиною складно було проти Дракслера і Гнабрі. Вони грали в моїй зоні, дуже грамотно відкривалися. Важко з ними.

Могли і внічию зіграти, і з великим рахунком програти. Тут загадувати немає сенсу. З одного боку, хороший результат, тому що Німеччина одна з найкращих команд у світі. Але хотілося більшого. Атмосфера в збірній України дуже приємна. Мені відразу було комфортно, як ніби з усіма вже був знайомий. Все супер", – поділився Забарний в інтерв'ю прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України поступилась Німеччині (1:2), а Ілля дебютував за "синьо-жовтих" у провальному матчі проти Франції.

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