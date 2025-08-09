ПСЖ готується до приїзду захисника Борнмута Іллі Забарного, який незабаром має приєднатися до нової команди.

Ілля Забарний найближчим часом повинен оформити офіційний перехід в ПСЖ і пройти медогляд. Угода українця з парижанами діятиме до 2030 року.

Забарний та заміна росіянину приєднались до ПСЖ – Романо підтвердив: "Документи підписані"

За інформацією L'Equipe, після фінальної зустрічі Борнмут прийняв пропозицію ПСЖ у 63 мільйони євро без урахування бонусів. Французи виплатять 60 млн як фіксовану суму, 3 млн як солідарну виплату, а решта буде розподілена наступним чином: 1,5 млн євро у разі перемоги ПСЖ у Лізі 1 та стільки ж – за тріумф у Лізі чемпіонів (один раз протягом п'ятирічного контракту українця).

Щодо зарплатні Іллі Забарного, то видання зазначає, що він отримає 4,5 мільйона євро чистими за перший сезон.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?