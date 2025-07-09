Трансферна сага із переходом Іллі Забарного до ПСЖ отримала нові деталі. Якщо вірити ресурсу foot01, питання придбання українського оборонця Борнмута відклали у шухляду. Пріоритетом у найближчих планах французького гранда є перемога у Клубному чемпіонаті світу, який завершується 13 липня. І лише після цієї дати чемпіони Франції вийдуть на трансферний ринок. Позиція ж Борнмута залишилася незмінною – готові продати оборонця за 70 млн євро.

Таловєров офіційно змінив клуб в Англії

Невизначеним залишається майбутнє Олександра Зінченка. Попри відхід Тео Ернандеса, який перебирається до Аль-Хіляля, українець не є пріоритетною ціллю для Массіміліано Аллегрі. У клубних пабліках Арсенала навіть з'явилися чутки про те, що "каноніри" спробували включити Сашка в трансферну угоду щодо Ноні Мадуеке, запропонувавши Челсі 20 млн + Зінченка. Ідея "синім", начебто, не сподобалася.

Досить швидко із підвішеного стану вийшов Макс Таловєров. Після вильоту Плімута до третьої за силою британської ліги українець підписав контракт із Сток Сіті.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?