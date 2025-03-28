Клуб Іллі Забарного поділився новиною про переїзд на нову базу для тренувань світового класу.

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Про це Борнмут написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі X, прикріпивши відео, на якому гравці команди прибувають у тренувальний центр і не стримують емоцій від побаченої футбольної інфраструктури.

Нагадаємо, що цього сезону Борнмут став справжньою сенсацією, посідаючи 10 місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Андоні Іраоли бореться за зону єврокубків і вражає приємною грою. На рахунку Іллі Забарного в поточному сезоні 29 матчів за Борнмут в усіх турнірах.

We've moved into our world-class Performance Centre



What do the lads think? pic.twitter.com/zyKy9ULMqJ — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) March 28, 2025

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