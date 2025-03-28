Забарний в АПЛ перебрався на нову базу світового класу – кадри вражають уяву
Англійський Борнмут перебрався на новий тренувальний центр для команди.
Клуб Іллі Забарного поділився новиною про переїзд на нову базу для тренувань світового класу.
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Про це Борнмут написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі X, прикріпивши відео, на якому гравці команди прибувають у тренувальний центр і не стримують емоцій від побаченої футбольної інфраструктури.
Нагадаємо, що цього сезону Борнмут став справжньою сенсацією, посідаючи 10 місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Андоні Іраоли бореться за зону єврокубків і вражає приємною грою. На рахунку Іллі Забарного в поточному сезоні 29 матчів за Борнмут в усіх турнірах.
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