Український центральний оборонець Ілля Забарний перебуває на фінальній стадії оформлення переходу в ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріс Хокінс з RMC Sports.

Забарний у ПСЖ: розкрито дату офіційного представлення українського захисника Борнмута

Зазначається, що Забарний уже попрощався зі своїми партнерами по команді в Борнмуті.

22-річний захисник прибуде в Париж уже сьогодні, 10 серпня, ввечері. Далі на Іллю чекає медогляд. Підписання контракту та офіційне представлення відбудуться незабаром.

Нагадаємо, що Динамо отримає значну частку від Борнмута за перепродаж українця в ПСЖ.

Астрономічний рекорд Динамо та інші топ-трансфери українців – Гасперіні пояснив гріх Довбика, Мудрик не в чорному списку