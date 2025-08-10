Забарний уже попрощався з гравцями Борнмута та летить до Парижа – документи для трансферу в ПСЖ підписані
Захисник Борнмута Ілля Забарний завершує свій перехід до ПСЖ.
Український центральний оборонець Ілля Забарний перебуває на фінальній стадії оформлення переходу в ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріс Хокінс з RMC Sports.
Зазначається, що Забарний уже попрощався зі своїми партнерами по команді в Борнмуті.
22-річний захисник прибуде в Париж уже сьогодні, 10 серпня, ввечері. Далі на Іллю чекає медогляд. Підписання контракту та офіційне представлення відбудуться незабаром.
Нагадаємо, що Динамо отримає значну частку від Борнмута за перепродаж українця в ПСЖ.
