Під час дослідження бралися до уваги гравці з топ-32 ліг Європи, які народжені 24 березня 2001 року і пізніше, а також провели у поточному сезоні мінімум 1000 хвилин (в чемпіонаті).

Степаненко приєднався до тренувань у складі Динамо – фото дня

У топі рейтингу молодих центрбеків опинився Ілля Забарний. Гравець Динамо і збірної України посів 6 місце. Серед його сильних якостей відзначили гру в захисті як головою, так і ногами. Переможцем у номінації став хорват Йошко Гвардіол, який виступає за РБ Лейпциг.

У загальному рейтингу (без прив'язки до амплуа) 19-річний Забарний посів 21 сходинку. Українець випередив, зокрема, Джуда Беллінгема з Борусії Д, Джамала Мусіалу з Баварії, а також Гаві з Барселони. Тріо переможців наступне: Букайо Сака (Арсенал), Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед), Патрік Віммер (Армінія), інформує офіційний сайт CIES.

"Ворог бачить, що Україна прогресує, що вона успішна": екс-легіонер Шахтаря вважає Київ домівкою і мітингує у Берліні