Ілля Забарний виконав усі формальності для свого переходу в ПСЖ.

Центральний захисник збірної України вже підписав контракт з ПСЖ, інформує RMC Sport. Залишилося дочекатися тільки офіційного прес-релізу клубу.

Забарний прибув до Парижа – зірка ПСЖ вже підписався на українського захисника (ФОТО)

Повідомляється, що Забарний успішно пройшов медичне обстеження і поставив підпис під угодою. "Не вистачає тільки офіційного підтвердження, але український центральний захисник дійсно є новим гравцем паризького клубу", – йдеться в інсайді.

Нагадаємо, що сума трансферу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також додаткові 3 мільйони євро бонусів. Забарний у першому сезоні в ПСЖ отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік.

У минулому сезоні захисник зіграв 39 матчів за англійський Борнмут на клубному рівні, відзначившись одним асистом.