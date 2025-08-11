Забарний успішно пройшов медогляд і вже є гравцем ПСЖ, – топ-видання Франції
Ілля Забарний виконав усі формальності для свого переходу в ПСЖ.
Центральний захисник збірної України вже підписав контракт з ПСЖ, інформує RMC Sport. Залишилося дочекатися тільки офіційного прес-релізу клубу.
Повідомляється, що Забарний успішно пройшов медичне обстеження і поставив підпис під угодою. "Не вистачає тільки офіційного підтвердження, але український центральний захисник дійсно є новим гравцем паризького клубу", – йдеться в інсайді.
Нагадаємо, що сума трансферу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також додаткові 3 мільйони євро бонусів. Забарний у першому сезоні в ПСЖ отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік.
У минулому сезоні захисник зіграв 39 матчів за англійський Борнмут на клубному рівні, відзначившись одним асистом.