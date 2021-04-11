Участь оборонця киян Іллі Забарного у битві з Шахтарем і надалі залишається під питанням.

Як відомо, вчора Динамо у матчі 20-го туру УПЛ здолало СК Дніпро-1 з рахунком 2:0. У другому таймі травми зазнав оборонець киян Ілля Забарний, отримавши сильний удар в обличчя від Артема Довбика. Форвард дніпрян після цього покинув поле, отримавши другу жовту картку, а Забарний певний час не міг продовжити матч.

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Як наслідок, у захисника Динамо було діагностовано перелом носа. У клубі побоювались, що футболісту знадобиться операція. Однак, додаткове обстеження показало, що Ілля зможе видужати без операційного втручання, повідомляєм Meta Ratings.

Після перемоги над СК Дніпро-1 команда отримала два дні вихідних. Забарному прописаний повний спокій. Питання його участі в матчі з Шахтарем у наступному турі УПЛ поки залишається відкритим.

До слова, для Забарного поєдинок проти дніпрян став ювілейним, 30-м у футболці киян.

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