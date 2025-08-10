ПСЖ готується офіційно оголосити про трансфер українського центрального захисника Іллі Забарного з Борнмута вже у понеділок, повідомляє RMC Sport.

Борнмут на заміну Забарному торгує лідера команди Маліновського – конкуренція з фіналістом ЛЧ

Домовленість між клубами досягнута, тож угода фактично завершена. Підписання контракту відбудеться 11 серпня.

Сума трансферу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також додаткові 3 мільйони євро бонусів. Забарний у першому сезоні в ПСЖ отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік.

Минулого сезону захисник зіграв 39 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?