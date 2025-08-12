"Футбол 24" обговорив завершення трансферної саги Іллі Забарного, який нарешті став гравцем ПСЖ. Про перехід, а також можливі проблеми українця дивіться у новому відео.

ПСЖ завершив перехід Іллі Забарного – українець обійшовся переможцю Ліги чемпіонів у 63 мільйони євро, ще 3 млн можуть виплатити бонусами. Новачок виступатиме під 6-м номером.

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером

Головною ж проблемою цього переходу є наявність російського воротаря Матвія Сафонова у складі паризького гранда. Щоправда, після приходу Люки Шевальє в нього буде ще менше шансів потрапити до основи ПСЖ. Раніше повідомлялось, що продаж Сафонова був головною умовою Забарного щодо переходу до Парижа. Сам росіянин відмовляється покидати клуб, що вже викликає конфлікт.

Варто нагадати, що цей трансфер вигідний і київському Динамо – "біло-сині" мають отримати 20% від прибутку Борнмута. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".