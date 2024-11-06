"Футбол 24" проаналізував виступи українців у останньому турі АПЛ, який, зокрема запам'ятався сенсаційною перемогою Борнмута Іллі Забарного над Манчестер Сіті.

Борнмут створив головну сенсацію туру, здолавши грізний Манчестер Сіті (2:1). Команда Пепа Гвардіоли першого удару завдала аж на 80-й хвилині, а Ілля Забарний став улюбленцем фанатів завдяки класній грі проти Ерлінга Холанда.

Арсенал беззубо програв Ньюкаслу (0:1), а Олександр Зінченко вийшов на заміну на 61-й хвилині. Українець намагався загострювати, однак запам'ятався кількома невпевненими діями та обрізкою. Мудрик допоміг Челсі розійтись нічиєю з Манчестер Юнайтед – саме Михайло пропустив поміж ніг удар Кайседо, який зрівняв рахунок у грі. А Миколенка звинуватили у поразці Евертона від Саутгемптона – українець завадив Пікфорду, коли Армстронг завдав переможного удару. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".