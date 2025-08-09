Усі деталі угоди між клубами вже узгоджені та скріплені підписами й печатками, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ребров оцінив перехід Забарного до ПСЖ: "Велика подія для України"

Прихід Забарного вплинув і на воротарську позицію парижан – команду має залишити російський голкіпер Матвєй Сафонов. Йому вже знайшли заміну: ПСЖ підписав французького воротаря Лукаса Шевальє, чия угода також оформлена.

Операція з обома гравцями була повністю узгоджена президентом клубу Нассером Аль-Хелайфі, спортивним директором Луїшом Кампушом і головним тренером Луїсом Енріке. Очікується, що зовсім скоро парижани представлять новачків.

Раніше повідомлялося, що французький клуб заплатить Борнмуту 67 мільйонів євро за захисника. Ілля Забарний підпише контракт з ПСЖ до 2030 року.

