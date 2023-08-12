Перший тур АПЛ розпочнеться для українців – Іллі Забарного та Віталія Миколенка – по-різному.

Борнмут розпочне сезон 2023/24 поєдинком проти Вест Хема. Ілля Забарний, який непогано проявив себе у контрольних матчах у міжсезоння, розпочне гру в стартовому складі.

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А от Віталій Миколенко не потрапив до старту Евертона. Українець спостерігатиме за матчем своєї команди проти Фулхема з лави запасних. Обидві зустрічі розпочнуться о 17:00.

Раніше повідомлялось, що Миколенко встиг залікувати травму та навіть зіграв у спарингу проти Монци, який відбувся 1 серпня. Забарний взяв участь у 4 матчах за Борнмут в міжсезоння, 2 з яких провів на полі повністю.

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